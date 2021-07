Willkommen im Club „Unsere Vereinssoftware“ wendet sich an alle Mitglieder und an den Vorstand „Unsere Vereinssoftware“ deckt umfassend alle Bereiche der Verwaltung und die Alltagsaufgaben eines Vereins ab. Man kann sie als Webdienst abonnieren oder selbst hosten. Von Dr. Hans-Peter Schüler

Mit der Windows-Anwendung „Unsere Vereinssoftware“ lassen sich auch komplexe Vereinsstrukturen abbilden und für Buchhaltung und Beitragsberechnungen berücksichtigen. Außerdem taugt sie als Kommunikationsplattform für alle Mitglieder.

Funktionsträgern gibt die Software auch im Webbrowser grafische Auskunft zu den Vereinsfinanzen.

Die Software wird über einen Windows-Client bedient, den man entweder auf dem eigenen PC installiert oder per Browser auf dem Server des Herstellers fernbedient. Vereine können den serverseitigen Teil der Anwendung selbst auf einem Windows-PC mit MS SQL Server und Internet Information Server hosten. „Unsere Vereinssoftware“ unterscheidet zwei Klassen von Anwendern: einerseits alle registrierten Vereinsmitglieder, die sich im Web in die Software einloggen, darin ihre eigenen Daten verwalten und online am Vereinsleben teilnehmen können, und andererseits die sogenannten Benutzer – Funktionsträger wie Vorstand und Kassenwart. Diese können sich außerdem über den lokalen Windows-Client an privilegierte Zugangskonten anmelden, deren Anzahl entscheidend für die Lizenzkosten ist. Die Benutzer haben die volle Kontrolle über die Mitgliederverwaltung, die Beitragsberechnungen und die Buchhaltung des Vereins. Ihre Berechtigungen lassen sich rollenbezogen differenzieren.