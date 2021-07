Starkes Stück Büromonitor Eizo EV3895 Der überbreite 38-Zoll-Monitor EV3895 von Eizo bietet viel Arbeitsfläche, hält Annehmlichkeiten wie KVM-Umschalter und USB-C-Hub bereit und sieht auch noch schick aus. Von Ulrike Kuhlmann

Das schmal eingefasste IPS-Display des EV3895 zeigt 3840 × 1600 Bildpunkte und erreicht eine Pixeldichte von 111 dpi. Das ist in der Breite so viel wie ein 4K-Display und insgesamt so hoch aufgelöst wie ein 27-Zöller mit 2560 × 1600 Pixeln. Nur ist der 37,5-zöllige EV3895 eineinhalb Mal so breit und bietet damit Platz für große Bilder, lange Timelines oder mehrere Fenster, die nahtlos aneinander grenzen. Sein Biegeradius von 2300R ist nicht besonders stark, die leichte Krümmung hilft aber, den gesamten Bildbereich besser im Auge zu behalten. Der große Schirm lässt sich auf dem Ziehharmonika-Fuß großzügig in der Höhe verstellen.

Per USB-C übermittelt das Notebook oder der Mini-PC Video- und USB-Signale an den Monitor und erhält im Gegenzug Netzwerkzugang und Strom – der Monitor hat einen Gigabit-Ethernet-Adapter eingebaut und kann bis zu 85 Watt per USB-Power Delivery spendieren.