Zahlen, Daten, Fakten Stromversorgung Von Michael Link

Strom kostet Privathaushalte im internationalen Vergleich in Deutschland am meisten. Immerhin fällt er recht selten aus. Unterbrechungen von mehr als drei Minuten passieren häufiger bei großen Verteilnetzen als bei Niederspannung. Am ehesten muss man in Berlin mit plötzlichen Ausfällen rechnen. Während Haushalte und die Industrie einiges an Strom eingespart haben, stagniert der Verbrauch im Gewerbe. Elektroautos schlugen bislang noch nicht auf den Verbrauch durch. Bei der Erzeugung sind Kernkraft und Kohle zwar auf dem Rückzug, Erdgas jedoch nicht. Strom aus erneuerbaren Energien umfasste 2020 knapp die Hälfte von rund 566 Milliarden erzeugter Kilowattstunden, Windanlagen tragen knapp ein Viertel zum Strommix bei. Strom-Importe und -Exporte regeln dabei Produktions- und Bedarfsspitzen.