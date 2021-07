Harmonie am Handgelenk Titan-Smartwatch Huawei Watch 3 Pro mit HarmonyOS Huaweis neues Betriebssystem HarmonyOS startet auf einer Smartwatch. Die Watch 3 Pro deutet ihr Potenzial an, läuft aber an einigen Stellen noch nicht fehlerfrei. Von Steffen Herget

Dieses Zeiteisen ist nichts für schlanke Arme. Ein Durchmesser von 48 Millimeter und über 16 Millimeter Dicke machen das Gehäuse aus Titan und Keramik groß und wuchtig. Das Design bleibt dabei schlicht und unaufdringlich. An die Watch 3 Pro passen Standardarmbänder in 22 Millimeter Breite, das Gliederarmband aus Titan wirkt hochwertig und ist dank Schnellverschlüssen ohne Werkzeug in der Länge anpassbar. Die Smartwatch ist mit einer eSIM auch ohne Smartphone zu gebrauchen.

Bedient wird die Uhr über eine dreh- und drückbare Krone an der rechten Seite, einen ebenfalls rechts sitzenden frei belegbaren Knopf und den Touchscreen. Vor allem die Krone ist bei der alltäglichen Verwendung nützlich, um durch Texte oder Menüs zu scrollen, ohne mit dem Finger Inhalte auf dem mit bis zu 482 cd/m2 sehr hellen OLED-Display zu verdecken. Über einfaches Drücken gelangt man in das Hauptmenü, das dem der Apple Watch verblüffend ähnlich sieht: ein Raster aus kleinen, runden Icons für jede App oder Funktion.