Der rote Punkt Chromebook Lenovo C13 mit AMD Ryzen 5 Viele günstige Chromebooks laufen mit ARM-Prozessoren, während teurere Rechenknechte meist Intel-Architektur nutzen. Doch nun springt auch Lenovo mit einem AMD-Prozessor auf den Chrome-OS-Zug auf. Das damit ausgestattete C13 Yoga will mit High-End-Notebooks mithalten, kostet aber weniger. Von Stefan Porteck

Das C13 Yoga von Lenovo präsentiert sich auch in der Chrome-OS-Variante als leistungsstarkes Business-Notebook. Sein Erkennungsmerkmal: der rote Trackpoint. Die einen ignorieren ihn, die anderen lieben ihn: Mit etwas Fingerspitzengefühl dirigiert man damit den Mauszeiger in Windeseile an die gewünschte Stelle.

Das Touchpad hat einen angenehm festen Druckpunkt zum Klicken und zusätzlich Schaltflächen für die linke, rechte und mittlere Maustaste. Die Handballenerkennung verhinderte in unseren Tests zuverlässig, dass der Cursor ungewollt im Text herumspringt. Die Tastatur hat einen kurzen Hub und einen festen, angenehm ploppenden Druckpunkt. Bei schwachem Umgebungslicht schaltet sich die Tastenbeleuchtung automatisch ein. Praktisch: Neben dem Touchpad steckt ein Fingerabdrucksensor, mit dem man das Gerät in Sekundenschnelle entsperrt.