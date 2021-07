Verwandlungskünstler Convertible Asus CM3 mit Chrome OS Das Chromebook Asus CM3 ist dank anklippbarer Tastaturhülle Arbeitsgerät und Multimediatablet in einem. Richtig gut funktioniert es aber nur in einem der beiden Modi. Von Robin Brand

Das Asus CM3 ist Tablet und extrem portabler Notebookersatz in einem: Es kommt in einer Hülle mit integrierter Tastatur und Ständer. Ein Eingabestift steckt im Gerät. Mitsamt der stoffummantelten Schutzhülle bringt das 10,5-Zoll-Tablet rund ein Kilo auf die Waage, ohne etwa die Hälfte. Die Hülle haftet magnetisch am Tablet und ist zweigeteilt. Will man im Zug nur Filme schauen, reicht die rückseitige Abdeckung mit integriertem Ständer.

Dass es sich beim CM3 um kein Premium-Chromebook handelt, kann es nicht kaschieren. Das Display ist von breiten Rändern umfasst, das Material mutet zweckmäßig, aber nicht eben edel an. Mit Druck lässt es sich verwinden und knarzt ein wenig.