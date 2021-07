Nützlicher Musik-Freak Das Open-Source-Werkzeug Fre:ac wandelt Audiodateien in andere Formate um, führt mehrere zu einer zusammen und liest Audio-CDs aus.

Das freie und kostenlose Tool Fre:ac konvertiert Musikstücke unter anderem in MP3, MP4 (AAC), FLAC, WMA, Opus, Ogg Vorbis, Apple Lossless und WAV. Die Umwandlung übernehmen im Hintergrund bekannte Konverter. MP3-Dateien erzeugt zum Beispiel Lame, während FFmpeg für exotische Formate wie ATRAC-1 zuständig ist. Bei Bedarf schiebt Fre:ac das Audio-Material zusätzlich durch Filter, beispielsweise zur Rauschunterdrückung.

Beim Konvertieren erhält Fre:ac die Verzeichnisstruktur oder legt gemäß einer Vorlage eine neue an. So überführt man die digitale Plattensammlung in ein anderes Format, ohne Dateien einzeln auswählen oder mühsam sortieren zu müssen.