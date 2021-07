Bild: Thorsten Hübner Das Supertalent (2) Wer möchte nicht gern beliebt sein, als cool gelten und durch bemerkenswerte Qualitäten glänzen? Die Lösung heißt: Selbstoptimierung durch digital gesteuerte Implantate! Von Karin Kratt

Fortsetzung vom letzten Heft

An meinem 21. Geburtstag hatte ich, Tommy Rivers, mich bei HumanTecPro der langersehnten Operation unterzogen, die mich in einen Klaviervirtuosen, einen topfitten Sportsmann und einen fähigen Maler verwandelte. Auf der großen Party am Abend beeindruckte ich mit meinen neuen Fähigkeiten fast alle. Leider ließ ausgerechnet das Mädchen, an dem ich wirklich interessiert war, es an Begeisterung fehlen: Stephanie. Man munkelte, sie gehöre zur Aktivistengruppe „D!G!TAL Awareness“, die mit kleinen spaßigen Guerilla-Aktionen auf die Risiken der allgegenwärtigen Technik aufmerksam zu machen pflegte. Nach der durchfeierten Nacht beschloss ich, einen frühen Morgenspaziergang zu einem Park mit einer Skatefläche zu machen. Dort angekommen, schloss ich kurz die Augen, um gleich darauf festzustellen, dass ich nicht länger allein war.