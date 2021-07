Gigabit-Sauger Auch Zyxel hat einen tragbaren 5G-Mobilfunk-Router im Lieferprogramm. Das Kombi-Modem des NR2101 5G rastet auf vielen Funkbändern ein und könnte sogar bis zu 4 Gigabit pro Sekunde aus dem Internet saugen.

Der Zyxel NR2101 5G NR Mobile WiFi sieht dem D-Link DWR-2101 zum Verwechseln ähnlich (siehe c’t 7/2021, S. 74). Beide gründen vermutlich auf demselben Development-Kit. So steckt in beiden das X55-Modem von Qualcomm, das 5G und LTE gemäß der heute gängigen 3GPP-Spezifikation Release 15 umsetzt. 5G-Verbindungen baut das X55-Modem sowohl im Non-Standalone-Modus der ersten 5G-Ausbaustufe auf (NSA), bei dem sich eine 5G-Basis auf das LTE-Kernnetz stützt, als auch im modernen Standalone-Modus (SA), bei dem alle Komponenten der Netzbetreiber 5G-Technik verwenden.

Auch die Bedienung funktioniert bei beiden 5G-Routern ähnlich, nämlich entweder via Browser oder über das 2,4 Zoll kleine Farb-Touchdisplay. Typisch für diese Geräteklasse zeigt es die wichtigsten Parameter auf der Startseite an (Netzbetreiber, Netzwerkmodus, Datenverbrauch, Signal- und Akkupegel, WLAN-Status). Per Fingertipp kann man alle wesentlichen Einstellungen erledigen.