Zahlen, Daten, Fakten Start-ups Von Michael Link

Start-ups mit neuen Geschäftsideen versehen sich im Schnitt zweieinhalb Jahre mit diesem Etikett. In dieser Zeit versuchen sie, Fuß zu fassen oder attraktive Übernahmekandidaten für Großunternehmen zu werden. Die meisten Start-ups in Deutschland werden in Berlin, Bayern und Hamburg gefördert, in einigen Bundesländern gibt es regelrechte Start-up-Biotope. Gefördert werden eher Mobilitäts- und Software-Unternehmen; Gründungen, die Hardware oder Landwirtschaft beackern, sind weniger im Blick von Investoren. Während man in Frankreich und Dänemark bei einer Unternehmensgründung selten länger als drei Tage auf Behörden warten muss, sind es hierzulande schon mal zwei Monate, und das wird oft beklagt. (mil@ct.de)