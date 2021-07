Bild: Thorsten Hübner Kleine Coder Projekt AlgoKids: So gelingt Programmieren in der Grundschule Erst einmal den eigenen Lehrer programmieren, bevor es später daran geht, die Scratch-Katze über den Bildschirm zu steuern – mit unkonventionellen Methoden gelingt es im Modellversuch „AlgoKids – Algorithmen für Kinder“ der Technischen Universität München, Kindern bereits in den ersten Schuljahren Informatikkenntnisse zu vermitteln. Von Katharina Geldreich

Kinder sind fasziniert von der digitalen Welt. Doch während Grundschüler in anderen Ländern schon munter programmieren, wird hierzulande noch über den Sinn von Informatikunterricht in der Primarstufe diskutiert. Dabei sind grundlegende informatische Fertigkeiten unabdingbar, um an der durch die Digitalisierung geprägten Welt teilzuhaben und sie mitzugestalten. Das gilt bereits für Grundschüler. Die Ergebnisse der neuesten KIM-Studie (siehe ct.de/yc39) zeigen jedoch, dass sich der Einsatz digitaler Medien an deutschen Grundschulen hauptsächlich darauf beschränkt, Texte zu schreiben, im Internet zu recherchieren und Lernprogramme zu nutzen – ein Blick hinter die Funktionsweisen solcher Anwendungen oder gar das Entwickeln eigener Programme stehen in der Regel nicht auf dem Lehrplan.

In die Lehrpläne der weiterführenden Schulen hat die Informatik immerhin nach und nach Einzug gehalten. Der „Informatik-Monitor“ der Gesellschaft für Informatik (siehe ct.de/yc39) vergleicht die Lehrpläne aller Bundesländer. Demnach haben Schüler in 14 Bundesländern in der Sekundarstufe I Zugang zu informatischer Bildung – entweder als Pflicht- oder als Wahlfach. Für Kritiker einer frühen informatischen Grundbildung stellt sich daher die Frage, warum das Thema bereits in der Grundschule unterrichtet werden sollte.

Wissenschaftliche Projekte zur informatischen Bildung in der Grundschule Im Pilotprojekt Informatik an Grundschulen (IaG) haben die RWTH Aachen, die Universität Paderborn und die Bergische Universität Wuppertal unter Beteiligung des Heinz Nixdorf MuseumsForums Module zu Informatik in der Grundschule entwickelt, erprobt und evaluiert. Die Ergebnisse des Projekts werden durch das Nachfolgeprojekt Informatische Bildung als Perspektive des Sachunterrichts im Praxissemester seit 2020 an vielen Grundschulen umgesetzt. Als weitere Partner für die Umsetzung konnten die Universität Duisburg-Essen und die Westfälische Wilhelms-Universität Münster gewonnen werden. Die Forschungsgruppe Elementarinformatik (FELI) der Universität Bamberg entwickelte die Experimentierkiste Informatik – verschiedene Module für den Einsatz im Kindergarten und in der Grundschule. Sie führen Kinder spielerisch an informatische Themen wie Pixel, Algorithmen, binäre Suche und Grundlagen des Programmierens heran. Seit 2008 veranstalten Professorin Ute Schmid und ihr Team Workshops in Kindergärten und Grundschulen und bieten Fortbildungen an. Zuletzt entstanden weitere Module rund um das Thema künstliche Intelligenz. Der Arbeitsbereich Didaktik der Informatik der Universität Münster forscht seit 2014 zur informatischen Bildung im Primarbereich. Im Projekt Informatik in der Grundschule (IGS) entstehen Unterrichtsbausteine, die im Sachunterricht ab der ersten Klasse eingesetzt werden können. Die bislang entwickelten Bausteine vermitteln Grundlagen der Kryptologie, der Programmierung mit dem Lernroboter Bee-Bot sowie zur visuellen Programmiersprache Scratch. Im Projekt IT2School, einer Kooperation der „Wissensfabrik“ aus Ludwigshafen und der Universität Oldenburg, entstanden Unterrichtsmodule zu grundlegenden Themen der Informatik für Schüler ab der 4. Klasse. Fünf dieser Module wurden bereits im Rahmen des niedersächsischen Modellversuchs „Informatische Bildung und Technik an Grundschulen“ im Sachunterricht erprobt. Links zu den Projekten: ct.de/yc39

Früher Einstieg

Das Ziel informatischer Bildung in der Grundschule ist es keinesfalls, alle Kinder zu Informatik-Profis auszubilden oder ihnen den Berufswunsch des Programmierers oder der Programmiererin nahezulegen. Vielmehr geht es darum, bei Jungen und Mädchen gleichermaßen Interesse zu wecken und sie zu motivieren, sich mit Themen der Informatik auseinanderzusetzen. Sie sollten verstehen, dass Computer keine mystischen Zauberkisten sind, sondern nur das ausführen, was ein Mensch programmiert hat. Zentral dabei ist die Erfahrung, dass sie die digitale Welt auch selbst mitgestalten und so aus der bloßen Nutzerrolle heraustreten können.

Die Erfahrung zeigt, dass es Vorteile bietet, diese Grundlagen früh zu legen, denn stereotype Vorstellungen und genderspezifische Zuschreibungen zur Informatik festigen sich in der Pubertät. Wenn der Informatikunterricht erst in den weiterführenden Schulen einsetzt, sind viele Rollenbilder bereits im Bewusstsein der Schüler verankert; Informatik ist dann bereits als „Männerfach“ abgestempelt. Wenn Kinder dagegen vor der Pubertät positive Erfahrungen mit informatischen Inhalten machen, trägt das zu einer vorurteilsfreien Sicht der MINT-Berufsfelder bei – insbesondere auch bei den Mädchen.