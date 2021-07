Bild: Andreas Martini Rahmenbedingungen Windows 11: Preise, Termine, Systemvoraussetzungen, Updates und Upgrades Bei einer neuen Windows-Version stellt sich nicht nur die Frage, welche neuen Funktionen es mitbringen wird, sondern auch, was es drumherum zu beachten gibt: Wann erscheint sie? Was wird sie kosten? Läuft sie auf meinem PC? Dieser Beitrag trägt zusammen, was bislang bekannt ist. Von Axel Vahldiek

Zuerst zum Finanziellen: Was Windows 11 kosten wird, ist derzeit noch unklar, die Summe dürfte aber in vielen Fällen 0 Euro betragen. Denn Microsoft verspricht Windows 11 „als kostenloses Upgrade für berechtigte Windows 10-PCs“. Was genau das bedeutet, verrät der Konzern bislang nicht. Bei Windows 10 gab es jedoch eine sehr ähnliche Formulierung, und die meinte, dass die Home- und Pro-Editionen zum kostenlosen Upgrade berechtigt waren, Enterprise hingegen nicht.

Windows 11 soll allerdings nicht automatisch verteilt werden. Stattdessen müssen Sie die Installation über Windows Update von Hand anstoßen. Das klappt nicht bei allen Installationen. Bei solchen, die Microsoft als ungeeignet betrachtet („not eligible“), findet die Update-Suche die neue Version nicht. Hinweis: Die Links zu allen in diesem Artikel verwendeten Quellen bei Microsoft haben wir online zuammengetragen; Sie finden sie via ct.de/ytb4.

Ob auch Nutzer von Windows 7 und 8.1 gratis umsteigen dürfen, ist nicht bekannt. Das kostenlose Upgrade der beiden alten Versionen auf Windows 10 funktioniert allerdings bis Redaktionsschluss immer noch. Falls Microsoft daran nichts ändert, könnten Sie auch von Windows 7 und 8.1 auf 11 kostenlos umsteigen, müssten aber eventuell als Zwischenschritt zuerst auf Windows 10 aktualisieren [1]. Bislang sieht es jedoch so aus, als würde es sogar noch einfacher gehen: Die von Microsoft veröffentlichte Vorabversion akzeptiert und aktiviert klaglos auch Windows-7- und -8.1-Schlüssel.

Termine

Was Microsoft veröffentlicht hat, ist ausdrücklich eine unfertige Vorabversion, und bis Windows 11 fertig ist, wird es noch einige Zeit dauern. Veröffentlichen will Microsoft das fertige Produkt allerdings noch in diesem Jahr („late in 2021“).

Es ist zu erwarten, dass Sie noch 2021 mithilfe des Media Creation Tools selbst Installationsmedien für Windows 11 erstellen können, wie das derzeit auch bei Windows 10 geht. Zudem dürften die ISO-Abbilder in den üblichen Download-Portalen für Besitzer von Volumenlizenzen und Visual-Studio-Abonnements erscheinen. Ab wann Ihre Windows-10-Installation das kostenlose Upgrade anbietet, ist hingegen unklar: Microsoft will das Upgrade nach und nach verteilen. Start soll zwar noch dieses Jahr sein, doch es wird sich bis 2022 hinziehen, bis wirklich alle kompatiblen Geräte das Upgrade angeboten bekommen.