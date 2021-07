Bild: Andreas Martini Weiterdrehen Windows 11: Vorabversion selbst testen Sie möchten gern selbst einen Blick auf das kommende Windows 11 werfen? Das geht, und zwar kostenlos. Einige Hürden sind allerdings zu überwinden. Von Axel Vahldiek

Voraussetzung zum Ausprobieren der Vorabversion von Windows 11 ist die Teilnahme an Microsofts Insider-Programm. Das ist ein Testprogramm, in dem der Konzern Vorabversionen von Windows der Allgemeinheit zum Testen zur Verfügung stellt. Die Teilnahme ist gratis. Erforderlich sind nur ein Microsoft-Konto und dass Sie die Programmvereinbarung akzeptieren. Letztere hat es allerdings in sich, denn sie besagt in Kurzform, dass Microsoft sich sehr weitreichende Rechte herausnimmt. Dazu gehört, auf einer Insider-Installation Telemetriedaten aller Art zu erfassen, zu übertragen, detailliert auszuwerten und mitunter Dritten zur Verfügung zu stellen. Selbst vor dem Auslesen und Übertragen persönlicher Daten und Kennwörter macht Microsoft bei Insider-Installationen nicht halt. Anders formuliert zahlen Sie zwar kein Geld für die Teilnahme, doch dafür mit jenen Daten, die während Ihrer Nutzung der Vorabversion entstehen. Eine FAQ rund um das Insider-Programm haben wir zuletzt in [1] veröffentlicht. Sie finden sie auch vollständig online unter ct.de/-4657364.

Sie wollen trotzdem gern Windows 11 ausprobieren? Dann los. Erstellen Sie zuerst unter live.com ein neues Microsoft-Konto, welches Sie später ausschließlich für Insider-Tests verwenden. Das verhindert, dass Fehler in den Vorabversionen auf Ihr sonst genutztes Konto Auswirkungen haben. Der Erstelldialog für das Konto akzeptiert Dummy-Daten, um das nervtötende Captcha-Spielchen kommen Sie aber nicht herum. Registrieren Sie sich anschließend unter insider.windows.com mit Ihrem gerade erstellten Konto als Insider. Dazu reicht es, einfach die Nutzungsbedingungen abzunicken. Alle in diesem Artikel genannten Links finden Sie auch via ct.de/yf76. Ihr für die Teilnahme am Insider-Programm registriertes Microsoft-Konto bezeichnen wir nachfolgend kurz als Insider-Konto.