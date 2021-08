Vorsicht Kunde Kartentricks notebooksbilliger.de verweigert Rücknahme defekter Grafikkarte Wenn eine gelieferte Ware Mängel aufweist, erwartet man vom Verkäufer zu Recht, dass er den Mangel rasch beseitigt oder den Kaufpreis erstattet. Bei notebooksbilliger.de will man das Nachbessern endlos versuchen – zu oft und zu lange für den enttäuschten Kunden. Von Tim Gerber

Mitte November 2020 kaufte das Ehepaar Hanna und Jan O. für mehr als 1200 Euro bei ihrem Lieblingsshop notebooksbilliger.de ein. Mit den Komponenten sollte der PC von Hanna O. aufgerüstet und spieletauglich gemacht werden. Dazu befand sich auch eine Grafikkarte vom Typ Radeon RX 5700 XT für 436 Euro auf ihrer Einkaufsliste.

Doch die Freude nach dem Zusammenbau hielt sich in Grenzen, immer wieder kam es zu Abstürzen mit Fehlermeldungen, die auf Probleme mit der Grafikkarte hindeuteten. Deshalb wandten sich die O.s am 5. Januar an den Verkäufer und schilderten ihm, dass die von ihnen erworbene Grafikkarte absolut willkürlich abstürze, woraufhin die Fehlermeldung „AMD Treiber Timeout“ angezeigt werde. Unterschiedliche Spiele wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Life is Strange“ und andere von verschiedenen Plattformen stürzten bis zu sechsmal hintereinander ab. Der Monitor gehe dann aus und wieder an, die Fehlermeldung erscheine und oftmals bleibe der Desktop komplett verpixelt, sodass ein Neustart unausweichlich sei.