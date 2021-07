Schwarzmalerei OLED vs. LCD: Sony 65A90J und 55X90J im Vergleich Durch die partielle Abdunklung der Hintergrundbeleuchtung sollen LCDs mit OLEDs gleichziehen. Wir haben an zwei Sony-TVs untersucht, ob das gelingt. Von Ulrike Kuhlmann

Die TV-Hersteller haben in der jüngsten Vergangenheit das Local Dimming ihrer neuesten LCD-TV-Generation sowie ihre verbesserten Bildoptimierungen gepriesen. Wir wollten am Beispiel zweier aktueller 4K-Fernseher von Sony prüfen, ob aktuelle LC-Displays dadurch in Sachen Videoqualität nun dem Vergleich mit OLED-Fernsehern standhalten. Dazu haben wir uns den XR-65A90J ins Labor geholt, Sonys aktuelles OLED-Spitzenmodell, das derzeit für 3190 Euro zu haben ist. Als Vergleich diente uns der XR-55X90J, der unter Sonys LCD-TVs die Speerspitze darstellt und 1360 Euro kostet. Die 65-Zoll-Version dieses LCD-TVs kostet 1490 Euro, das gleich große OLED-Gerät ist also etwa doppelt so teuer. Preisvergleich unter 55-Zöllern: Die OLED-Variante kostet 2300 Euro und damit 1,7 Mal so viel wie das LCD.

Das OLED-TV XR-65A90J zeigt etwas gedeckte Farben, liefert aber gerade in dunkleren Szenen ausdrucksstarke Bilder.

Licht an

Im Auslieferungszustand erreicht das OLED im HDR-Betrieb eine Maximalleuchtdichte von 790 cd/m2, beim LCD-TV waren es 906 cd/m2, jeweils gemessen an einem weißen Quadrat auf schwarzem Grund, das 10 Prozent der Gesamtfläche erhellt (10 Prozent Weiß). Das ist ein guter Wert für das OLED. Während das LCD auch bei zunehmendem Weißanteil hell blieb – bei komplett weißem Schirm waren es 625 cd/m2 – , wurde das OLED schnell dunkler, bei einem komplett weißen Inhalt leuchtete es nur noch mit 190 cd/m2. Grund: Die Leistungsaufnahme hängt stark vom Weißanteil ab und damit auch die Belastung des organischen Displays (Stichwort Alterung). Deshalb muss der Hersteller die Stromstärke durch die organische Schicht begrenzen. Anders als Sony Anfang des Jahres erklärt hat, leuchteten im Test bei punktuellen Spitzlichtern wie Explosionen oder Kerzenflackern nicht etwa alle vier Subpixel (Rot, Grün, Blau, Weiß) auf, sondern allenfalls drei – das blaue Subpixel blieb für Weiß stets dunkel.