Elegante Gamer-Sitzschale Für seinen Stuhl Embody Gaming Chair hat sich Möbelhersteller Herman Miller mit Gamingspezialist Logitech zusammengetan. Heraus kam ein schickes ergonomisches Sitzmöbel.

Sowohl der leuchtend blaue Rücken als auch ein dezentes Logo im Lehnenbezug und eine Lasche im Rücken – die sich im Test schnell ablöste – verweisen auf Logitech. Mechanisch entspricht der Stuhl der Bürovariante „Embody“. Er wird aufgebaut in einer großen Kiste geliefert, ist also sofort einsatzbereit. Anstelle einer Bedienungsanleitung verweist der Hersteller auf eine digitale Anleitung im Internet – etwas sparsam für den 1400 Euro teuren Stuhl.

Das Besondere des schicken Möbels sind die vielen einzelnen Stützpunkte in Rücken und Sitzfläche: Statt über eine Lordosenstütze kann man mit Drehknöpfen und Hebeln den Anpressdruck der Stützpunkte und der Rückenlehne gezielt an den eigenen Körper anpassen – das kam bei den meisten unserer Tester sehr gut an. Wie weit man sich mit dem gefederten Stuhlrücken zurücklehnen kann, lässt sich in kleinen Stufen variieren.