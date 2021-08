Bild: Albert Hulm Wo bist Du denn schon wieder? Tipps für Videokonferenzen unterwegs Videokonferenzen sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Besonders Mobilarbeiter sollten Bild und Ton mit ein paar Gadgets verbessern. Von Katja Seidel und Christian Wölbert

Praktisch in jedem Notebook stecken Mikro, Webcam und Lautsprecher. Mobilarbeiter haben also schon alles dabei, was sie für Videokonferenzen brauchen. Doch besonders dann, wenn man an wechselnden Orten arbeitet, sollte man über ein paar zusätzliche Anschaffungen nachdenken.

Erstens ist unterwegs das Risiko höher, dass man auch mal in einer lauten Umgebung landet und das Notebook-Mikro Kinderlärm oder Geschirrgeklapper in die Konferenz bläst. Zweitens hören vielleicht manche Vorgesetzte bei den Mobilarbeitern im Team genauer hin als bei anderen. Kommt der Eindruck auf, dass man unterwegs nicht ungestört arbeiten kann, wird die Reisefreiheit eventuell noch einmal diskutiert.