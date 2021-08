Hört, hört! Headset Poly Voyager Focus 2 UC mit drei gleichzeitigen Verbindungen Headsets im Homeoffice sollen gut klingen, einen Mikrofonbügel haben und sich per Bluetooth mit PC und Smartphone verbinden. Der Focus 2 kriegt das hervorragend hin, ist aber nicht ganz perfekt. Von Jörg Wirtgen

Viele Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC, Active Noise Cancelling) überzeugen mit tollem Klang, haben aber schlechte Mikrofone. Telefonie-Headsets hingegen punkten mit Mikrofonbügel und niedrigem Gewicht, klingen aber meist nur so lala. Der On-Ear-Kopfhörer Voyager Focus 2 UC mit Mikrofonbügel versucht, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren; er kommt von Poly, wie sich der Headset-Hersteller Plantronics seit der Übernahme des Konkurrenten Polycom nennt.

Das Focus 2 koppelt sich per Bluetooth 5.1 an zwei Geräte gleichzeitig. Das Umschalten funktioniert gut: Kommt beispielsweise am Handy ein Anruf, während man Musik am PC hört, stoppt die Musik beim Annehmen und spielt nach dem Auflegen weiter – auch, wenn der Anruf in einem SIP-Client wie Sipnetic oder Fritz-Fon ankommt. Insgesamt merkt sich der Focus 2 maximal acht gekoppelte Geräte. Der automatische Reconnect lief problemlos; nur wenn gleichzeitig mehr als zwei Geräte von der Merkliste empfangsbereit sind, verbinden sich wie bei Bluetooth-Multipoint üblich nicht immer die beiden gewünschten.