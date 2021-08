Mängelware Tendas Wi-Fi-6-Router TX3 lockt mit einem niedrigen Preis. Die Performance stimmt, anderes nicht.

In den Messungen machte der TX3 eine gute Figur: Wi-Fi 6 mit zwei MIMO-Streams lieferte 260 MBit/s netto auf Distanz. Der Router ließ sich mit dem Wizard über ein externes Modem auch am Telekom-VDSL nutzen, nur ohne Multicast-IPTV. An weitere wichtige Einstellungen (IPv6, Zeitzone, WPA3-Verschlüsselung, Gastnetz) muss man selbst denken.

Irritierenderweise funkte das Gerät im 5-GHz-Band immer wieder auf dem für BFWA reservierten Kanal 149, war es doch auf Betrieb in den USA voreingestellt. Man muss es manuell auf Kanal 36 bis 48 setzen, um hierzulande legal zu funken. Andere gehen nicht, denn DFS fehlt. Tenda will die Regionseinstellung per Firmware-Update korrigieren.