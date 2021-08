Weit gelinst High-End-Androide Sony Xperia 1 III Das Sony Xperia 1 III ist ein High-End-Smartphone mit Vollausstattung. Dem scharfem OLED, der Kamera mit verstellbarer Linse und dem wasserdichten Gehäuse steht aber auch die eine oder andere Schwäche gegenüber. Von Robin Brand

Um im Smartphone-Markt aufzufallen, reichen manchmal Kleinigkeiten. So sucht man bei Sonys neuem Top-Smartphone Xperia 1 III vergeblich einen Notch oder ein Punchhole – also eine Displayaussparung für die Frontkamera. Annehmlichkeiten wie eine Kopfhörerbuchse oder eine Benachrichtigungs-LED, die viele Hersteller für ihre Oberklasse-Smartphones einsparen, gehören dagegen zur Ausstattung. Das 1300 Euro teure Xperia 1 III wartet zudem mit einer Kameralinse auf, die es in einem Smartphone so noch nicht gegeben hat: ein Tele mit zwei optischen Brennweiten.

Die Verarbeitung des Xperia 1 III mit gläserner Rückseite und kantigem Metallrahmen ist tadellos. Im Metallrahmen sitzen neben Lautstärkewippe und Einschalter mit Fingerabdrucksensor auch eine Taste, die den Google-Assistant weckt, und ein physischer Auslösebutton für die Kamera. Das Smartphone ist gemäß der Schutzarten IP65 und IP68 staub- und wasserdicht. Die Balken ober- und unterhalb des Displays sind für aktuelle Smartphone-Verhältnisse recht groß. Darin hat Sony Lautsprecher, Benachrichtigungs-LED und Frontkamera untergebracht.