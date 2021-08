Turbostick Von USB-Sticks ist man eine eher gemächliche Gangart gewohnt. Patriots Supersonic Rage Prime aber ist sogar schneller als viele SSDs.

Bis zu 600 MByte/s, verspricht der Hersteller, schafft der USB-Stick beim Lesen; als Schnittstelle kommt USB 3.2 Gen 2 zum Einsatz. Mit Iometer haben wir beim Lesen und Schreiben fast sogar 1 GByte/s gemessen, auch das Windows-Bewertungstool WinSat bescheinigt dem Stick fast 1 GByte/s beim Schreiben und knapp 900 MByte/s beim Lesen.

In der Praxis aber fällt die Geschwindigkeit dann doch auf das erwartete Maß ab. Das Schreiben eines großen Videos schaffte das Laufwerk mit etwa 520 MByte/s, das Lesen mit knapp 500 MByte/s. Bei sehr kleinen Dateien sind solche Sticks deutlich langsamer. Rund 10 MByte/s erreichte der Supersonic Rage Prime beim Schreiben unkomprimierter Linux-Quelltext-Dateien, doch selbst damit liegt er in der ewigen Bestenliste auch in dieser Disziplin auf Platz 1.