ARM und günstig

14-Zoll-Notebook Samsung Galaxy Book Go mit Snapdragon 7c

Samsungs Galaxy Book Go bietet dank seines ARM-Prozessors Snapdragon 7c ein integriertes LTE-Modem, was bei einem Straßenpreis von 440 Euro eine absolute Besonderheit ist. Doch für den niedrigen Gerätepreis wurde auch an Bildschirm und Speicherausstattung gespart.

Von Florian Müssig