Kompakter Klangkünstler Kaum größer als eine 9-Volt-Batterie verwandelt der Qudelix 5K normale Kabelkopfhörer in Bluetooth-Headsets.

Der Qudelix 5K ist ein Digital-Analog-Wandler (DAC) mit eingebautem Kopfhörerverstärker. Man kann ihn via Bluetooth oder USB an Computern, Smartphones und anderen Zuspielern betreiben, den Kopfhörer schließt man per 3,5-Millimeter-Klinke an. Dank seines eingebauten Mikrofons sind auch Telefonate möglich.

Da der Qudelix 5K USB Class Compliant ist, kann man ihn ohne zusätzliche Treiber an Computern (Linux, macOS, Windows) und Smartphones (Android, iOS) nutzen. Außerdem versteht er sich mit Nintendos Switch und Sonys Playstation 4 und 5.