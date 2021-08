Alles in Butter Das Tool Butter bietet neben typischen Videokonferenzfunktionen praktische Tools für die Zusammenarbeit in virtuellen Workshops und Seminaren.

Die kostenlose Kollaborationsanwendung Butter läuft im Browser oder als Software unter Windows und macOS. Sie unterstützt bis zu 100 Teilnehmer. Lehrende halten darin Online-Seminare ab, Teams besprechen Projektphasen und Workshopleiter moderieren Webinare. Anwender können mit Butter videochatten, sich in Breakout-Räumen in kleinen Gruppen besprechen und auf Whiteboards Ideen sammeln. Außerdem sind Dienste wie Miro, YouTube und Google Drive in Butter integriert.

Veranstalter müssen sich per Mail registrieren. Alle weiteren Teilnehmer benötigen keinen Account, sondern nur einen Link, um teilzunehmen. Geladene Gäste landen zunächst in einem Warteraum und müssen „anklopfen“, um in die Besprechung zu kommen. Einen Passwortschutz gibt es für die Räume nicht. Der Veranstalter bestimmt die Farbe und Musik des Warteraums und entscheidet, ob bereits die Agenda zur Besprechung sichtbar sein soll. Vor der Besprechung kann er zudem Umfragen, sogenannte „Polls“ vorbereiten, die die Teilnehmer während des Meetings beantworten sollen.