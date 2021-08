Bild: Andreas Martini

Maskierungsspiel

Unterschiede und Gemeinsamkeiten gängiger VPN-Varianten

VPN ist nicht gleich VPN: Das eine mag nicht über IPv6 laufen, das andere ruckelt in Mobilnetzen. Der Blick auf die Details klärt, welche Technik für welche Situation am besten taugt. So findet man beim VPN-Provider das optimale Protokoll.

Von Holger Zuleger