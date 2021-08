Smart würfeln Zauberwürfel digitalisiert: GAN356 i Carry Ein Smart Cube fühlt sich an wie ein normaler Zauberwürfel, überträgt aber jede Bewegung an eine App. Die instruiert Anfänger und hilft Profis, sich auf Turniere vorzubereiten. Von Wilhelm Drehling

Der Zauberwürfel GAN356 i Carry spricht per Bluetooth mit der App „Cubestation“ auf dem Smartphone. Sie ermittelt über die Sensoren des Würfels dessen aktuellen Zustand und zeigt ihn auf dem Display. Bewegungen einer Ebene schneidet sie mit und zeigt diese als Animation sogar an. So kann sie Nutzern auf unterschiedliche Weisen unterstützen: Sie hilft, einen verdrehten Würfel zu ordnen, lehrt die dazu nötigen Schritte und dient Profis als Trainer – aber nur auf Englisch oder Chinesisch.

Verbinden

Um den Würfel mit der App zu verbinden, bewegt man eine der Ebenen einmal hin und wieder zurück; eine blinkende LED zeigt, dass er eingeschaltet ist. Die App erkennt den Smart Cube meistens innerhalb weniger Sekunden. Sie läuft recht flüssig, beansprucht aber den Akku des Handys stark. Unser iPhone 8, das üblicherweise mehr als 24 Stunden durchhält, wollte im Test nach vier Stunden intensiver Nutzung ans Netzteil. Der Würfel funkt laut Hersteller 280 Stunden, bevor man die Batterie (CR1632) wechseln muss.