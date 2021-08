Nachgerüstet Nützliche Plug-ins für die kostenlose Bildbearbeitung Paint.NET Effektfilter, Pfadtexte, Vektorgrafik, PSD- und Raw-Support – vieles, was in Paint.NET fehlt, lässt sich mit zahllosen Plug-ins aus der Community nachrüsten. Von Martin Reche

Das kostenlose Paint.NET für Windows vereint Malprogramm und Bildbearbeiter in einem. Es eignet sich für alle, denen Photoshop zu teuer, Paint (ohne .NET) zu reduziert und Gimp zu kompliziert ist. Das Programm konzentriert sich auf wenige Kernfunktionen und punktet mit einer aufgeräumten Bedienoberfläche und flottem Arbeitstempo. Mit wenigen Mausklicks lassen sich einfache Skizzen und Infografiken mit mehreren Ebenen auf die virtuelle Leinwand zeichnen. Mit etwas Übung verbessert Paint.NET darüber hinaus Fotos: So lassen sich mit den integrierten Werkzeugen etwa Horizonte schiefer Aufnahmen geraderücken, Bilder mit festen Seitenverhältnissen zurechtschneiden, Farben, Helligkeit sowie Kontraste nachträglich justieren, Fotos mit Filtern verfremden et cetera.

Früher oder später stoßen Sie aber möglicherweise an die Grenzen des Programms – sei es, weil Sie Texteffekte brauchen, einen Filter vermissen, Raw-Bilder importieren oder Photoshop-Dateien bearbeiten wollen. Hier setzt die Community an. Sie stellt im offiziellen, englischsprachigen Web-Forum Hunderte kostenlose Erweiterungen zum Download zur Verfügung. Damit können Sie das Programm nach dem Baukastenprinzip um viele der Funktionen erweitern, die Sie im Alltag benötigen. Eine Volltextsuche und ein alphabetisch sortierter Index helfen beim Aufspüren bestimmter Erweiterungen im Forum. Links zum Paint.NET-Download, dem offiziellen Forum und allen hier vorgestellten Plug-ins finden sich unter ct.de/yrwf.