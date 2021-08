Offen verbunden Das quelloffene KDE Connect verbindet Smartphones mit Linux- oder Windows-PCs sowie mit Macs.

KDE Connect macht Smartphones mit Android, Plasma Mobile oder Sailfish OS zum virtuellen Zeigegerät für Präsentationen und zur kabellosen Tastatur und Maus für den Wohnzimmer-PC. Aber auch der umgekehrte Weg funktioniert: Die Software holt Smartphone-Benachrichtigungen auf den Desktop und man kann von dort aus SMS verschicken. Der Dateiaustausch funktioniert in beide Richtungen. Auch kann man mit der PC-App das Handy klingeln lassen – praktisch, wenn man es verlegt hat. Was KDE Connect nicht kann, ist den Bildschirm des verbundenen Gerätes anzuzeigen. Wer so etwas sucht, wird bei AirDroid oder ClockworkMod Vysor fündig.

Bislang auf dem Desktop nur für Linux verfügbar, gibts es KDE Connect nun auch als Betaversion für Windows und macOS; für letzteres muss man es selbst kompilieren. Anders als das Installationspaket in Form einer EXE-Datei spricht die Windows-Version aus dem Store (via dot.kde.org) bislang nur Englisch, ist aber funktional überlegen: Nur sie bringt das Taskleisten-Icon mit, über das der SMS-Zugriff aufrufbar ist. Die Android-Version gibts im Google Play Store und auf F-Droid. (jss@ct.de)