Schnellmesswerk Mit WizTree sieht man sehr schnell, welche Dateien und Ordner den meisten Platz auf einem Laufwerk belegen.

Die sogenannte TreeMap, mittels derer WizTree die Belegung eines Laufwerks darstellt, kennt man schon von anderen Tools wie WinDirStat oder SequoiaView: Jede Datei erscheint als Rechteck, dessen Farbe ihren Typ und dessen Fläche ihre Größe repräsentiert. Die Rechtecke eines Ordners bilden ein gemeinsames Rechteck, sodass man große Dateien und Ordner auf einen Blick erkennt.

Was WizTree von ähnlichen Werkzeugen abhebt, ist seine Geschwindigkeit auf NTFS-Laufwerken: Eine beispielhaft betrachtete, gut gefüllte System-SSD, an der WinDirStat fast anderthalb Minuten lang kaut, hat WizTree in weniger als sieben Sekunden analysiert und dargestellt. Das Kunststück gelingt dem Tool, weil es die Dateigrößen nicht ordnerweise einliest, sondern sich direkt an den internen Strukturen des Dateisystems bedient. Auf ähnliche Weise funktioniert beispielsweise auch das Dateisuchwerkzeug Everything, das für seine Geschwindigkeit gerühmt wird.