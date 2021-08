Her Masters Head Die edle 4K-Webcam WB7022 von Dell glänzt mit Autofokus, Auto-Framing und Windows Hello, sie hat aber auch ein paar Schwächen.

Dells 4K-Webcam im schicken Metalltubus nutzt eine raffinierte Haltemechanik: Die gummierte Klemme für die Displaybefestigung haftet magnetisch am Tubus, der alternative Standfuß mit Stativgewinde wird ebenfalls per Magnet befestigt. Die Klemme eignet sich dank niedrigem Steg für sehr schmal eingefasste Monitore, sitzt aber auch an Notebooks stabil. Schließt man die Kamera per USB 2.0 an, übermittelt sie Full HD mit 60 Hertz, an USB 3.2 mit 5 GBit/s sind es bei 4K 30 Hertz und bei Full HD bis zu 60 Hertz.

Das hoch aufgelöste Bild der Dell-Webcam gefällt mit natürlichen Farben und guter Lichtstärke. Helligkeitsänderungen gleicht die Kamera in kleinen Stufen aus – das kann nerven, wenn die Lichtbedingungen etwa am Fenster stark schwanken. Unter normalen Bürobedingungen war es dagegen kein Problem. Das Mikrofon in der Kamera reicht für Videotelefonate, für längere Meetings empfiehlt sich aber ein externes Mikrofon. Die Videobilder produziert die Webcam mit einer leichten Latenz.