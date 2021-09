Traumhaft Omno: Abenteuerurlaub Das Abenteuerspiel Omno führt auf eine entspannte Reise in eine geheimnisvolle Welt, der der Untergang droht. Von Andreas Müller

Entspannt, gewaltfrei und wunderschön – das Abenteuerspiel Omno entführt in eine Welt, die an den Klassiker Journey oder die Geschichte des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry erinnert. Hinter der bunten Spielwelt und den liebevollen Animationen steckt nur ein einziger Entwickler: Animationskünstler Jonas Manke alias Studio Inkyfox hat sein Spiel in rund fünf Jahren dank einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ganz allein entwickelt. Nur die Musik überließ er seinem Kollegen Benedict Nichols.

Spurensuche

Irgendetwas ist faul in dieser Welt: Wo einst Städte standen, finden sich nur noch leblose Ruinen. Stattdessen ist die Natur aufgeblüht und es gedeihen merkwürdige Tiere und Pflanzen. So bizarr wie diese Welt ist auch unser kleiner Held: ein Zwiebelkopf mit Armen und Beinen. Zusammen mit den Spielerinnen und Spielern fragt er sich, wie er hier hergekommen ist. Bevor er eine Antwort darauf finden kann, muss er eine geheimnisvolle Prophezeiung erfüllen, die ihn auf einer Art Pilgerreise zu einem Himmelspalast führt. Doch selbst nach seinem rund vierstündigen Abenteuer werden mehr Fragen als Antworten übrig bleiben.