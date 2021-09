Flickarbeiten Smartphone-Anschluss und Lademöglichkeit für mehrere E-Bike-Akkus nachrüsten Wer anno 2021 ein E-Bike erwirbt, erwartet eine zeitgemäße Ausstattung. Dazu gehört für mich eine Lademöglichkeit fürs Smartphone. Doch bei Bosch sieht man das anscheinend anders. Da hilft nur: selbst nachrüsten. Von Georg Schnurer

Als begeisterter Tourenfahrer habe ich uns zum Jahreswechsel E-Bikes mit großer Reichweite gegönnt. Das Dual-Akku-System von Bosch war da schnell erste Wahl. Zwei in den Rahmen integrierte, aber dennoch schnell wechselbare von Bosch „PowerTube“ getaufte Akkus mit je 625 Wh versprechen eine Reichweite von über 150 Kilometern auch mit Gepäck und in bergigem Gelände. Als Motor gabs das Modell Performance Line CX (Gen4) und beim Display entschied ich mich für ein „Nyon“ aus der aktuellen 2021er-Modellreihe. So weit, so schön.

Das „Nyon“ auf den ersten Blick ist ein Cockpit mit Vollausstattung: Neben verschiedenen – als Option auch selbst konfigurierbaren – Fahrmodi bietet es eine integrierte GPS-Navigation, die perfekt mit dem Outdoor-Portal Komoot zusammenarbeitet. Für Langstreckenfahrer und notorische Fahrradurlauber wie mich ist das eine feine Sache.