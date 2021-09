Netzkumpel Hotspots in OpenWrt einfach verwalten Das Add-on „Travelmate“ für das quelloffene Routerbetriebssystem OpenWrt verwaltet mehrere WLAN-Client-Profile und verbindet automatisch mit offenen Hotspots. Ideal für den Einsatz in Hotelzimmern oder auf Campingplätzen. Von Andrijan Möcker

Das von Freiwilligen quelloffen entwickelte Routerbetriebssystem OpenWrt kann aus Repeatern und Routern mit rudimentärer Software echte Funktionswunder mit hohem Individualisierungsgrad machen. Bei der Einrichtung hilft eine umfangreiche Paketverwaltung, die das Nachrüsten von Software zur unkomplizierten Klickaufgabe macht.

Auch für digitale Nomaden, mobile Büroarbeiter und Camper ist Sinnvolles dabei: Das Add-on „Travelmate“ – ein Projekt des GitHub-Users „dibdot“ – erleichtert die Verwaltung mehrerer WLAN-Client-Profile in OpenWrt inklusive Priorisierung, Automatisierung und Login-Seiten-Erkennung. Dank Integration in die OpenWrt-Weboberfläche LuCI muss man sich nicht mit der Kommandozeile herumschlagen. Nach der Installation wird Travelmate nur noch aktiviert und mit WLAN-Profilen versorgt. Der Rest passiert automatisch: Wenn ein bekanntes WLAN in der Nähe ist, stellt die Software die Verbindung her und prüft, ob der Weg ins Internet frei ist. Die eigenen Endgeräte verbindet man direkt mit dem Travelmate-Router, sodass man sich danach um nichts weiter kümmern muss.