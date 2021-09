Form – schön Mit Tally lassen sich im Handumdrehen hübsche Onlineformulare anlegen und Umfragen durchführen. Viele Funktionen sind gratis.

Tallys Editor ist selbsterklärend. Darin lassen sich Felder für kurze oder lange Texte, Multiple-Choice-Felder, Checkboxen, Drop-down-Felder sowie Felder für Zahlen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Web-Links, Daten, Zeiten, Dateiuploads und Ratings unterbringen. Tally unterstützt zudem Skalen und Payment-Felder. Statt bei null anzufangen, kann man sich aber auch eine der 42 Vorlagen schnappen und anpassen.

Mit versteckten Feldern lassen sich Daten von Seite zu Seite weitergeben, beispielsweise die Namen der Teilnehmer einer Umfrage, um sie individualisiert anzusprechen. Tally kann in Formularen außerdem Berechnungen anstellen. So lassen sich zum Beispiel Preise oder Quiz-Punktzahlen zusammenzählen. Per bedingter Logik steuert man den Ablauf einer Umfrage, etwa mit unterschiedlichen Schemata für Männer und Frauen.