Bild: Thorsten Hübner Strukturkunde Datenstrukturen serialisieren mit JSON, YAML, XML & Co. In fast jeder Software werden irgendwo verschachtelte Datenstrukturen verarbeitet. Um sie zu speichern, über das Netzwerk zu verschicken und mit anderen Programmen auszutauschen, gibt es zahlreiche Datenformate mit individuellen Vor- und Nachteilen. Für welches man sich als Entwickler entscheiden sollte, hängt vom Einsatzbereich ab. Von Jan Mahn

Ohne verschachtelte Datenstrukturen wäre Programmieren eine wenig vergnügliche Betätigung. Schon in vergleichsweise simplen Anwendungen kommt man schnell an den Punkt, dass man nicht für jeden Wert eine eigene Variable anlegen kann. Plant man etwa eine Anwendung zur Verwaltung eines Fahrrad-Fuhrparks, die Eigenschaften von Fahrrädern sammelt, legt man eine Datenstruktur wie die folgende für ein Fahrrad an:

$bike = [ "manufacturer" = > "Superrad" , "type" = > "Trekking" , "wheels" = > 2 , "users" = > [ "Jim" , "Tina" ] , "purchase" = > "2020-05-15" , "location" = > [ "lat" = > 52.38628 , "lon" = > 9.81034 ] ] ;