Kommunikationszentrale Cynap Pure Pro: Präsentationssystem mit Kollaborationsfunktionen Das Grundkonzept hinter der Cynap-Pure-Reihe zielt darauf ab, Inhalte von Mobilgeräten möglichst einfach auf Bildschirm oder Beamer zu bringen. Der Pure Pro kombiniert dies mit der Unterstützung von Tools für die Online-Zusammenarbeit. Von Nico Jurran

Die Coronabeschränkungen haben in vielen Betrieben und Bildungseinrichtungen die Zusammenarbeit verändert: weg von der Präsenzpflicht für alle, hin zu Online- und hybriden Lösungen. WolfVision bietet passend dazu den „Cynap Pure Pro“ für 1650 Euro an.

Das Gerät ist der große Bruder des in c’t 11/2019, Seite 96, getesteten Cynap Pure, mit dem in Konferenzen oder Schulungen bis zu vier Teilnehmer gleichzeitig Inhalte auf einem zentralen Bildschirm, digitalen Whiteboard oder Beamer zeigen können. Wie der Vorgänger unterstützt der Pro dafür die Spiegelungsprotokolle Airplay, Chromecast und Miracast (ohne HDCP-Kopierschutz) und arbeitet so mit iOS/iPadOS-, Android-, ChromeOS-, Windows- und macOS-Geräten zusammen.