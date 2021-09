Brillenheadset Wer häufig zwischen Telefonaten, Videokonferenz und Bildschirmarbeit wechseln muss, sollte die Audiobrille von Fauna ausprobieren.

In den Brillenbügeln der Fauna Smart Glasses sitzen Lautsprecher, Mikrofon und ein Touchscreen zur Steuerung der per Bluetooth verbundenen Geräte. Die Audiobrille zerstört anders als Headsets keine Frisur, sie erzeugt kein unangenehmes Tragegefühl wie In-Ears und schirmt Stimmen und Geräusche in der Umgebung nicht ab.

Die Klangqualität für Telefonate und Videokonferenzen ist gut, auch wenn die vier kleinen Lautsprecher natürlich keinen Hi-Fi-Sound erzeugen. Personen dicht an der Testerin hörten den Ton ebenfalls – allerdings nur sehr leise und ohne Wörter zu verstehen oder Melodien zu erkennen. Bei längeren Gesprächen stellten sich zuweilen leichte Audioverzerrungen ein, die aber ebenso plötzlich wieder verschwanden.