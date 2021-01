Bild: Thorsten Hübner Himmlisches Vergnügen Sat-IP im Camper für jedes Familienmitglied Campingurlaub liegt wieder im Trend, doch das WLAN der Campingplätze ist häufig nicht leistungsfähig genug, um bei schlechtem Wetter alle Familienmitglieder mit den gewohnten Videostreams zu versorgen. Mit Sat-Fernsehen über WLAN bekommen Sie eine individuelle Unterhaltungsalternative, die Ihr Datenvolumen schont, vom LTE-Netzausbau unabhängig ist und sich leicht nachrüsten lässt. Von Mirko Dölle

Die hohe Mobilität hat Campingurlaub während der Corona-Pandemie wieder zum Trend gemacht. Doch das Wetter muss mitspielen, an kalten Regentagen bleibt man doch lieber im Mobilheim – nur dass Netflix & Co. dann oft nicht funktionieren. Zwar bieten viele Campingplätze heute auch WLAN an, doch die Internetanbindung ist häufig nur eine schmalbandige DSL-Leitung und Streaming mitunter sogar explizit verboten, weil man sich die Leitung mit hunderten anderen Campern teilen muss. Mobiles Internet über LTE ist, sofern am mehr oder weniger abgelegenen Urlaubsort überhaupt verfügbar, auch keine eine Alternative: Das Datenvolumen ist nach wenigen Stunden Videostreaming aufgebraucht.

Fernsehen via WLAN

Traditionelles Satellitenfernsehen ist eine vom Internetzugang unabhängige Alternative, es ist aber auch etwas aus der Zeit gefallen: Während heute jeder gewohnt ist, über sein Smartphone oder Tablet frei zu bestimmen, was gerade läuft, gibt es in Wohnwagen und Wohnmobilen wie vor 30 Jahren nur einen Sat-Receiver und einen Fernseher – der muss für die ganze Familie genügen. Durch die Nachrüstung eines Sat-IP-Servers und Upgrade Ihrer Satellitenschüssel schaffen Sie die Möglichkeit, bis zu vier Smartphones und Tablets unabhängig voneinander mit Satellitenfernsehen zu versorgen. Dabei bleibt die bestehende Verkabelung erhalten, sodass sich auch gemietete Camper für den Urlaub umrüsten und später wieder zurückbauen lassen, ohne dass Einbauspuren verbleiben. Das Winterhalbjahr ist die ideale Zeit, um das Projekt in die Tat umzusetzen.