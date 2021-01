Tipps & Tricks Sie fragen – wir antworten! Fragen richten Sie bitte an hotline@ct.de

Fremde Daten auf WhatsApp

Ich habe neulich ein Smartphone mit einer neuen Rufnummer in Betrieb genommen und dort WhatsApp eingerichtet. Daraufhin habe ich dort Nachrichten vorgefunden, die offenbar an einen Vorbesitzer der Rufnummer gerichtet waren. Wie kann ich verhindern, dass meine WhatsApp-Nachrichten in falsche Hände gelangen, wenn ich meine Rufnummer einmal wechsele?

WhatsApp identifiziert die Teilnehmer anhand der Rufnummer. Über einen per SMS versandten Code stellt der Betreiber bei einer Neuanmeldung sicher, dass sich die Rufnummer tatsächlich im Besitz des Anmelders befindet.

Hat die Rufnummer inzwischen den Besitzer gewechselt, bekommt der Dienstbetreiber das aber nicht mit – und stellt alte Nachrichten wieder her. Erst wenn 45 Tage lang keine Anmeldung erfolgte und dann ein neues Gerät angemeldet wird, werden die alten Nachrichten verworfen.

Ob WhatsApp in Ihrem Fall die eigenen Vorgaben nicht befolgt hat oder ob der Provider die Rufnummer nach weniger als 45 Tagen neu vergeben hat, lässt sich nicht feststellen. Wenn Sie verhindern wollen, dass Ihre Nachrichten in die Hände eines Nachnutzers Ihrer Rufnummer gelangen, müssen Sie Ihren Account am Ende der Nutzung entweder auf eine neue Rufnummer umziehen oder komplett löschen. Beide Möglichkeiten bietet die App unter „Einstellungen/Accounts“ an. (uma@ct.de)

Wenn der WhatsApp-Account gelöscht ist, kann kein Nachnutzer der Nummer auf die Nachrichten zugreifen.

Ein Umstieg auf eine andere Nummer ist bei WhatsApp auch temporär möglich, etwa bei einem Auslandsaufenthalt.

Teams-Link lässt sich nicht kopieren

Ich möchte jemanden per E-Mail zu einer Teams-Besprechung einladen. Wenn ich auf den Knopf zum Kopieren drücke und den Link dann in meine E-Mail einfüge, bekomme ich nur eine Menge leerer Zeilen und die Fragmente „Join Microsoft Teams Meeting“ sowie „Learn more about Teams“ zu sehen. Das passiert sowohl in der Teams-App als auch in der Web-Version. Wie komme ich an den Link?

Sie haben den Link zwar richtig kopiert, jedoch stellt Microsoft den Teams-Usern ein Bein. Statt einen reinen Linktext zu kopieren, erzeugt das Programm ein HTML-Fragment, das zum Meeting verlinkt. Wenn Sie den Link nun in ein Programm kopieren, das kein HTML entgegennimmt, bleiben lediglich der Text und ein paar Umbrüche übrig. Um das Problem zu umschiffen, fügen Sie Teams' HTML-Link in ein Office-Programm wie Word oder LibreOffice ein. Dort können Sie dann mittels eines Rechtsklicks auf „Join Microsoft Teams Meeting“ den eigentlichen Hyperlink extrahieren und per E-Mail versenden. (mls@ct.de)

Anzeige der Lautsprecher-Ausgänge unter Windows

An meinem Windows-PC sind direkt am Board Lautsprecherboxen angeschlossen. Am Lautsprecherausgang des per HDMI angeschlossenen Monitors wiederum hängt ein Kopfhörer. Weil beides gleichzeitig angeschlossen ist, kann ich durch einen Klick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste auswählen, über welchen Ausgang Windows den Ton ausgeben soll. Doch erstens werden mir dort noch mehr Ausgänge angeboten, an die überhaupt nichts angeschlossen ist, und die Namen sind zudem so kryptisch, dass ich immer mal wieder das Falsche auswähle. Kann ich die Anzeige ändern?

Ja, das geht. Drücken Sie Windows+R und tippen Sie mmsys.cpl ein. Dann erhalten Sie eine Übersicht über alle Ausgänge. Nicht genutzte können Sie über deren Kontextmenü deaktivieren. Im Eigenschaften-Menü der übrig gebliebenen können Sie im Reiter Allgemein zwar nicht den kompletten Namen, aber doch den ersten Teil nach Belieben anpassen. (axv@ct.de)

Für mehr Übersicht im Audio-­Menü der Taskleiste können Sie unbenutzte Audio-­Eingänge deaktivieren und die anderen umbenennen.

Häufige Abstürze im Flugsimulator

Der neue MS-Flugsimulator 2020 stürzt bei mir häufig im Betrieb ab. Je aufwendiger die Umgebung ist, desto häufiger geschieht das. Die gängigen Lösungsvorschläge, die ich bei Internetrecherchen gefunden habe, brachten keinen Erfolg. Wie kann ich die Ursache dafür herausfinden?

Eine Ferndiagnose ist bei solchen Problemen immer schwierig. Die generellen Tipps zu Fehlersuche, also beispielsweise Temperaturen im Blick halten, Speicher ohne XMP betreiben oder Stabilitätskontrolle durch andere Lasttests, haben Sie ja schon ausprobiert. Leider habe ich keine weitergehenden FS2020-spezifischen Vorschläge, wie Sie das Problem zuverlässig eingrenzen könnten.

Wenn der Rechner neu ist, wäre eine Möglichkeit, dieses Problem Ihrem Händler zu berichten und eine Reklamation zu versuchen – es geschieht zwar selten, aber manchmal schleichen sich defekte Komponenten in einen PC, deren Schwach­stellen nicht direkt auf der Windows-Ober­fläche auffallen. (csp@ct.de)

Parallelruf mit Rufnummer

Ich habe im Homeoffice auf meiner Fritzbox einen Parallelruf aufs Handy eingerichtet. Dort wird keine Rufnummer übertragen, ich sehe nur die Absendernummer der Fritzbox. Für mich ist aber wichtig, auch am Handy sehen zu können, wer anruft. Wie kann ich das einrichten?

An einem normalen VoIP-Anschluss hat die VoIP-Anlage keine Möglichkeit, die anzuzeigende Rufnummer selbst festzulegen. Da der Parallelruf von der VoIP-Anlage in Ihrer Fritzbox initiiert wird, sehen Sie also nur Ihre eigene Festnetznummer.

Anders sieht das auf Vermittlungs­stellenebene aus. Falls Ihr VoIP-Provider einen Parallelruf anbietet, sollten Sie einmal testen, ob die Rufnummer dort übertragen wird.

Es gibt allerdings auch andere Lösungen als einen Parallelruf, mit denen Sie das Ziel erreichen. Über die Smartphone-App „Fritzapp Fon“ können Sie Ihr Smartphone an der Fritzbox als zusätzliches Festnetzgerät anmelden und übers WLAN telefonieren. Wenn Sie die Funktion auch unterwegs nutzen wollen, müssen Sie dazu allerdings stets eine aktive VPN-Verbindung ins heimische Netz halten.

Eine weitere mögliche Lösung ist, das Smartphone per SIP-Client als zusätzliches VoIP-Telefon anzumelden, wenn der von Ihnen genutzte VoIP-Dienst das zulässt. Dafür benötigen Sie lediglich eine aktive Internetverbindung, das funktioniert also auch unterwegs. Sowohl am per App emulierten Festnetztelefon als auch am SIP-Client werden die Rufnummern von Anrufern korrekt angezeigt. (uma@ct.de)

Mit der passenden App wird aus dem Smartphone im Heimnetz ein zusätz­liches Festnetztelefon.

PDF als Doppelseite in Google Chrome betrachten

Sehr oft lese ich PDF-Dateien direkt in Google Chrome. Auf dem Breitbildschirm würde ich gerne zwei Seiten nebeneinander sehen, so wie es in Acrobat Reader DC möglich ist. Geht das in Chrome?

In aktuellen Chrome-Versionen lässt sich das bisher noch experimentelle „PDF Viewer Update“ freischalten, das zusätzliche Optionen für PDF-Dokumente bringt, darunter die „Zwei-Seiten-Ansicht“ (rechts oben hinter dem Drei-Punkt-Menü).

Um sie zu aktivieren, muss das Lesen von PDF-Dateien direkt im Browser aktiv sein; prüfen Sie also unter „Einstellungen“ ( chrome://settings ), ob die Option „PDF-­Dateien herunterladen, anstatt sie automatisch in Chrome zu öffnen“ deaktiviert ist, und zwar unter „Datenschutz und Sicherheit/Website-Einstellungen/Zusätzliche Inhaltseinstellungen/PDF-Dokumente“.

Anschließend rufen Sie die Einstellungsseite chrome://flags auf und suchen nach „pdf“, um rasch zur Option #pdf-viewer-update zu gelangen. Diese schalten Sie dann auf Enabled – nach einem Neustart von Chrome sollten die zusätzlichen PDF-Optionen nutzbar sein, sobald Sie eine PDF-Datei geladen haben. (ciw@ct.de)

In Google Chrome lässt sich nun auch eine Doppelseitenansicht für PDF-Dateien aktivieren, bisher aber noch als experimentelle Funktion.

SIM-Karte für Geflüchtete

Ich unterstütze ehrenamtlich einen Geflüchteten, der derzeit auf Duldungsbasis in Deutschland lebt. Er möchte einen Mobilfunkvertrag abschließen, das klappt aber nicht: Man erklärte ihm, er habe nicht die erforderliche Bonität. Nun hat er mich um Hilfe gebeten. Gibt es vielleicht ausländische Provider, bei denen er einen Vertrag bekommen könnte?

Ohne die entsprechende Bonität dürfte es schwierig bis unmöglich sein, einen Laufzeitvertrag mit einem deutschen Provider abzuschließen. Ein Angebot aus dem EU-Ausland dauerhaft in Deutschland zu nutzen, ist vertragsrechtlich nicht zulässig, Angebote aus Nicht-EU-Ländern sind meist unverhältnismäßig teuer.

Die beste Lösung dürfte in diesem Fall ein deutscher Prepaid-Vertrag sein. Dort wird keine Bonität geprüft, jedoch aufgrund gesetzlicher Anforderungen die Identität des Vertragspartners erfasst. Ein Aufenthaltstitel des BAMF, eine Aufenthaltsgestattung, ein Ankunftsnachweis oder ähnliche offizielle Dokumente deutscher Behörden werden für diesen Zweck von den meisten Providern anstandslos akzeptiert. Lassen Sie sich nicht von älteren anderslautenden Berichten verunsichern: Viele Prepaid-Provider haben frühere Hindernisse für Kunden mit ausländischem Pass inzwischen ausgeräumt.

Wenn Sie die Karte in einem Fachgeschäft kaufen, lassen sich mögliche Unstimmigkeiten gleich vor Ort klären. Bei online oder im Discounter erworbenen Karten besteht jedoch immer noch das Risiko, an der Identitätsfeststellung zu scheitern, etwa weil sich bestimmte Dokumentarten nicht angeben lassen. (uma@ct.de)

Prozessor für 7-Watt-Mini-PC

Für meine Eltern wollte ich zu Weihnachten den „7-Watt-Spar-Mini“ aus Ihrem Bauvorschlag in c’t 24/2019 zusammenbauen. Wie Sie in Ihrem Artikel in c’t 24/2020 erwähnen, gibt es den dort vorgesehenen Prozessor aber nun leider nicht mehr zu kaufen. Den alternativ empfohlenen Athlon 3000G hatte ich zwar bestellt, der Liefertermin ist aber auf unbekannte Zeit verschoben worden und auch sonst kann ich ihn nirgendwo kaufen. Können Sie mir vielleicht noch eine weitere Alternative empfehlen?

Momentan sieht es insgesamt sehr schlecht aus, was die Lieferbarkeit von AMD-Prozessoren in diesem Preissegment betrifft. Daher kann ich Ihnen auch keine Alternativempfehlung geben, sofern Sie nicht Ihr Glück bei Ebay & Co. versuchen wollen.

Die günstigsten Alternativen wären die Ryzen 3 2200G und 3200G, die aber schon 120 Euro und aufwärts kosten und sich bei voller Leistung aufgrund der höheren TDP im Desk-Mini auch nicht so leise kühlen lassen.

Momentan bleibt also nur abzuwarten. Vom Verzweiflungsgriff zu einem der veralteten, langsamen und stromhungrigen A-Prozessoren wie dem A6-9500 oder A8-9600 würde ich auf jeden Fall abraten. (csp@ct.de)