Router für Internet per 5G-Mobilfunk

Zyxel bietet ab sofort drei Router für die nächste Mobilfunkgeneration 5G an: zwei für stationären Einsatz, einen für unterwegs.

Zyxels 5G-Router-Trio: Der NR7101 ist für stationären Außeneinsatz gedacht, der NR5101 funkt auf Schreibtisch oder Fensterbank und den NR2101 kann man in die Tasche stecken. Bild: Zyxel

Neben Smartphones tauchen auch immer mehr Router mit 5G-Modems auf. Der taiwanische Hersteller Zyxel hat gleich drei neue Geräte aus drei Kategorien vorgestellt und bislang zwei davon in den Handel gebracht. Der NR7101 ist womöglich das erste wetterfeste 5G-Gerät zur Außenmontage: Der vollständig inte­grierte Richtfunkrouter steckt in einem IP68-geschützten Gehäuse. Die Energie läuft übers Netzwerkkabel (PoE nach IEEE 802.3af) zum einzigen Gigabit-­Ethernet-Port. Der Router arbeitet auf allen in Europa üblichen 5G- und 4G-Bändern und liefert maximal 5 GBit/s im Downlink und 900 MBit/s im Uplink. Admins steuern das Gerät über sein Webinterface, per App oder MQTT. Die Wi-Fi-­4-WLAN-Schnittstelle dient allein der Gerätesteuerung.

Der NR2101 ist Zyxels 235 Gramm leichter 5G-Router für die Tasche. Das Mobilgerät misst 12 × 7 × 2 Zentimeter; sein Akku soll für bis zu 10 Stunden Betriebszeit genügen. Wie der große Outdoor-Bruder arbeitet der NR2101 mit 4G und 5G auf allen in Europa üblichen Frequenzbändern (Stand-alone, SA: 5G pur, Non-Stand-alone, NSA: 5G mit LTE-Infrastruktur). Externe Antennenanschlüsse hat er nicht. WLAN-seitig versorgt der Router bis zu 16 Clients auf 2,4 und 5 GHz mit Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax); das Netz lässt sich über den Gigabit-Ethernet-Port aber noch vergrößern. Der NR2101 hat zudem einen USB-Typ-C-Anschluss (10 GBit/s) inklusive Quick Charge 2.0.