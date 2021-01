Hauslehrer Lern-App Anton hilft beim Üben zu Hause Schüler der Klassen 1 bis 10 üben mit Anton selbstständig Deutsch und Mathe. Ab Klasse 5 kommen weitere Fächer hinzu. Zur Be­lohnung warten kleine Spiele. Von Anke Brandt

Anton ist eine in der Basisversion kostenlose Lern-App für Android und iOS. Wer lieber am PC arbeitet, nutzt die Web-App. Das Übungsmaterial für die Klassenstufen 1 bis 10 orientiert sich nach Aussage des Anbieters an den Lehrplänen, ist aber nicht an ein Lehrwerk gebunden. In der Basisversion kann man nur online lernen. Wer auf dem Mobilgerät offline lernen will, benötigt eine der Plus-­Lizen­zen. Anton-Plus kostet 10 Euro pro Jahr. Mit der Lehrerlizenz für 40 Euro im Jahr können Lehrkräfte bis zu fünf Lerngruppen für ihre Schulklassen anlegen. Schullizenzen gibt es ab 250 Euro im Jahr.

Alles im Blick

Wir haben uns die Lizenz „Anton-Familie Plus“ angesehen, die 20 Euro pro Jahr kostet. Eltern können damit eine Familienlerngruppe mit bis zu fünf Mitgliedern anlegen. Anton weist je­dem Nutzer einen achtstelligen Zufallscode zur Anmeldung zu. Über den Code können sich Eltern und Kinder auf unterschiedlichen Geräten mit ihrem Account anmelden.