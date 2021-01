Flacher Schönling Samsungs 8K-Fernseher Q950T kommt ausgesprochen schick daher Samsungs aktueller 8K-Fernseher besticht mit schlichter Eleganz. In Sachen Bildqualität wurde er gegenüber dem Vorjahresmodell in einigen Punkten verbessert. Von Ulrike Kuhlmann

Das rahmenlose Display des 65-zölligen GQ65Q950T ist vorn und hinten komplett plan, was sehr elegant wirkt. Das ist auch der One Connect Box zu verdanken, in die Samsung sämtliche Anschlusselektronik ausgelagert hat. Von der Box transportiert ein semitransparentes Kabel sowohl die Videodaten als auch den Strom zum TV – der Hersteller nennt das In­visible Cable. Samsungs minimalistische Smart Remote ist für alltägliche Dinge wie das Wechseln der Programme oder Regeln der Lautstärke konzipiert und hält Direkt­tasten für Netflix, Amazon Prime Video und Rakuten TV bereit.

Die maximal Full-HD-großen TV-­Signale muss der Fernseher auf seine 16-fache Displayauflösung hochrechnen. Das führt zu einem etwas weichgezeichneten, aber rauschfreien und farblich ausgewogenen TV-Bild. Einen Schärfegewinn erhält man durch die 30 Millionen Pixel des 8K-Displays beim Fernsehen ebenso wenig wie beim Streamen von 4K-Inhalten. Für die HDR-Wiedergabe unterstützt das 8K-TV das von Samsung entwickelte HDR10+-Format, aber kein Dolby Vision. Bei Netflix wird man deshalb auf das statische HDR10 verwiesen, nur Amazon Prime Video bietet derzeit Inhalte im dynamischen HDR10+-Format an.