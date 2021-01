Stimmungs­aufheller Ein neues Firmware-Update liefert beim Eve Light Strip die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ nach, womit der LED-Lichtstreifen die Farbtemperatur an die Tageszeit anpassen soll. Im Praxistest gab es noch Probleme.

Eve Systems bietet seinen smarten LED-­Lichtstreifen „Eve Light Strip“ für Apples Heimautomations-Plattform HomeKit bereits seit einiger Zeit an. Mit dem jüngsten Firmware-Update unterstützt er nach Angabe der Herstellers als Erster seiner Art auch die von Apple mit iOS/iPadOS 14 eingeführte Funktion „Adaptives Licht“.

Dabei soll der Lichtstreifen bei jedem Einschalten das jeweils optimale Licht zum Entspannen oder Arbeiten liefern: wärmere Töne am Morgen, kühlere am Mittag und reduzierte Blauanteile am Abend. In Kombination mit Bewegungssensoren wie Eve Motion und Eve Cam lässt sich etwa die Flurbeleuchtung der Tageszeit anpassen.