Farbenmeister Sonys OLED-TV KD-65A8 mit 65 Zoll erzeugt Kinoatmosphäre OLED-Fernseher glänzen mit tollen Kontrasten und schönen Farben. Sonys KD-65A8 macht seinen Job dabei besonders gut. An einigen Stellen patzt der 65-Zöller aber auch. Von Ulrike Kuhlmann

Sonys 65-zölliges Topmodell nutzt wie alle Fernseher des japanischen Unterhaltungsspezialisten Android TV als Betriebssystem. In dessen umfangreichen­ Einstellmenüs verliert man sich schnell. Zum Glück hat Sony eine Schnellstartleiste vorgesehen, die sich mit einem Klick auf das Zahnrad öffnet. In ihr lassen sich die am häufigsten genutzten Einstellungen nach vorn holen. Wenn man zusätzlich die bevorzugten Apps auf dem Home-Screen fixiert und die anderen entfernt, wird die Bedienung deutlich übersichtlicher.

Das Smart-TV bietet alle wesentlichen Streaming-Apps, Chromecast ist ebenso direkt eingebaut wie Apple AirPlay. Die Sendersuche dauert eine gefühlte Ewigkeit, die gefundenen Sender lassen sich sortieren, das Anlegen einer Favoritenliste erfordert eine gewisse Leidensfähigkeit. Man kann TV-Sendungen auf einen per USB angeschlossenen Speicher aufnehmen, die Möglichkeit zum Timeshift fürs zeitversetzte Fernsehgucken fehlt.