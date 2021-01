Zahlen, Daten, Fakten Zur 777. Ausgabe der c’t

Im Foyer des Heise-Firmengebäudes reckt sich ein Turm aus 587 c’t-Heften 5,71 Meter in den Himmel Hannovers. Er wiegt 400 Kilogramm und entstand nach Ideen von Sven Hansen und Uli Hilgefort im Oktober 2013 zum 30. Jubiläum von Europas größtem Computer- und Tech-­Magazin. Die c’t erschien 1983 mit einer Handvoll Leuten zum ersten Mal. Heute müsste man den Turm um die seitdem erschienenen 38.314 Seiten (entsprechend 67,93 Kilogramm) aufstocken, die – im Turm auch fehlenden – c’t-Sonderhefte nicht mitgerechnet.

Von Beginn an wurden viele Geräte im c’t-Testlabor gequält. Gerade erst hat Laborleiter Ralf Schneider die ­laufende Nummer 825 alleine in der Kategorie „Rechner/Notebooks“ vergeben. Unter „Hardware-Einzelteile aller Art“ steht der Zähler bei 6957. Die Messgeräte im Labor hatten beim Kauf grob geschätzt einen Anschaffungspreis von rund 600.000 Euro, hinzu kommen noch zahlreiche Eigenentwicklungen, denn nicht für alles, was c’t testen will, gibt es schon etwas Fertiges.