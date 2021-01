Bild: Daniel Clören Jackentaschen-­Drohne Quadrokopter DJI Mini 2 mit 4K-Livebild DJI hat den Einstieg in den Drohnenflug etwas teurer gemacht, bietet bei seinem neuen Mini-­Quadrokopter dafür aber eine überarbeitete Aufnahmefunktion, stärkere Motoren und eine bessere Übertragungstechnik. Von Daniel Clören

Die neue Mini-Drohne von DJI hat weiterhin klappbare Ausleger für einen leichteren Transport, ist zusammengefaltet ungefähr so groß wie ein 6-Zoll-Smartphone und wiegt nur 249 Gramm. Äußerlich ist der Nachfolger der DJI Mavic Mini nur durch eine LED an der Vorderseite, dem Schriftzug „Mini 2“ und dem kleinen „4K“ -Aufdruck an der Kamera vom Vorgänger zu unterscheiden.

Während der Controller der Mavic Mini noch einen eher behelfsmäßigen Eindruck machte, kommt die Mini 2 mit einer ordentlichen Fernsteuerung, die bis zu 6,5 Zoll große Mobilgeräte als Display und zusätzliches Bedienfeld an seiner Oberseite aufnimmt. Der Controller liegt wesentlich besser in der Hand.