Der Reiter „Star“ wird als sechster Reiter in der Oberfläche von Disney+ FSK-16 und FSK-18-Filme anzeigen.Bild: Disney+ Disney+ wird ­erwachsen Disneys Videostreamingdienst mit breiterem Angebot und höheren Preisen Bereits 86 Millionen Nutzer konnte Disney weltweit für ­seinen Videostreamingdienst gewinnen, der seit März auch in Deutschland verfügbar ist – mehr als der Konzern selbst ­erwartet hatte. Um auf der Erfolgsspur zu bleiben, erweitert der Mäusekonzern im Februar Disney+. Neben zahlreichen ­Serien steht eine radikale Neuausrichtung des Angebots an. Von Nico Jurran

Betrachtet man nur die Abonnentenzahl, so ist Disney+ ein fulminanter Erfolg. Ein Blick in einschlägige Foren zeichnet hierzulande jedoch ein etwas anderes Bild: Nicht wenige Nutzer sind vom aktuellen Angebot enttäuscht. Kritisiert wird vor allem, dass Disney von den versprochenen Star-Wars- und Marvel-Serien bislang nur „The Mandalorian“ veröffentlichte und dass es keine Inhalte jenseits der FSK-12-Grenze gibt. In den USA kann man immerhin den auf „erwachsenere“ Inhalte ausgerichteten Dienst „Hulu“ hinzubuchen, ein solches Bundle gibt es in anderen Teilen der Welt bislang jedoch nicht.

Neuausrichtung

Einer Kündigungswelle zum Ende des ersten Abojahres wegen eines zu mauen Angebots wollte Disney offenbar rechtzeitig gegensteuern und präsentierte auf seinem diesjährigen „Investor Day“ nicht nur unzählige neue Star-Wars-, Marvel-, Disney- und Pixar-Serien und -Filme, sondern kündigte vor allem an, Disney+ am 23. Februar in Europa um den Bereich „Star“ mit FSK-16- und FSK-18-Titeln zu erweitern.