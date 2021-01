Kompostierbares Display

Per Tintenstrahldruck entstehen ­flexible Displays, die sich nach ­kurzem Gebrauch etwa auf der Haut biologisch abbauen.

Das mit Gelatine versiegelte Display haftet auf der Haut und liefert Messergebnisse ­direkt am Körper, hier über eine ­einfache ­Batterieanzeige. Bild: Manuel Pietsch / KIT

Die elektronischen Displays einer Forschergruppe am Innovation Lab des KIT in Heidelberg wandern nicht in den Elektronikschrott, sie sind gemäß ISO 14855 biologisch abbaubar. Die Printed Electronics Group um Gerardo Hernandez-Sosa setzt überwiegend natürliche oder biokompatible Materialien ein, die ein Tintenstrahldrucker zu individuell geformten Anzeigen zusammenfügt. Das eigentliche ­Display besteht aus einer elektrochromen Schicht aus PEDOT:PSS (Poly-3,4-ethylen­dioxythiophen in Verbindung mit Poly­styrol­sulfonat), dazu Elektrolyten auf Ge­latinebasis sowie Goldelektroden, abgeschieden auf einem Cellulose-Diacetat-Substrat. Versiegelt mit Gelatine haftet das Bauteil sogar auf der Haut.

Im Tintenstrahldruckverfahren lassen sich solche Displayformen leicht anpassen und auch im industriellen Rahmen herstellen, wie Erstautor Manuel Pietsch erklärt. Die Forscher denken vor allem an Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, bei denen Patient oder Arzt die Messergebnisse direkt am Display auf der Haut ablesen können. Die Anzeigeleistung baut zwar in der ersten Stunde deutlich ab, war aber in Tests auch nach sechs Stunden mit wechselnder Anzeige noch ablesbar. Das elektronische Bauteil lässt sich anschließend problemlos entsorgen. Bei der Zertifizierung gemäß ISO-­Standard zerfiel es nach neun Wochen bereits zu 79,1 Prozent. Lediglich die aktiven Schichten aus PEDOT:PSS und das Cellulose-Diacetat, zusammen noch zehn Prozent des ­Gesamtmaterials, bauen sich nur langsam ab.(agr@ct.de)