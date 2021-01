Apple und Facebook streiten über Tracking

Zwischen Facebook und Apple gibt es Krach. Grund dafür ist das Opt-in für Tracking in Apps, das Apple als Datenschutzfunktion in iOS 14 einführen will.

Apples PR-Antwort auf Facebooks ­Kampagne gegen das geplante Opt-in: „An dieser und weiteren Stellen kann Facebook erläutern, weshalb Nutzer Tracking zustimmen sollten.“ Bild: Apple/Twitter

Facebook hat sich mit einer groß angelegten Marketingkampagne gegen den Opt-in-Dialog für Tracking in Apps gewehrt, der ab Anfang 2021 unter iOS obligatorisch werden soll. Anders als in iOS 13 sollen Apps in iOS 14 nämlich nur noch Zugriff auf die individuelle Werbe-ID eines Mobilgerätes erhalten, wenn dessen Nutzer explizit einverstanden ist. Laut Facebook werde dies die Effektivität gezielter Werbung mindern. Das ginge zulasten kleiner Unternehmen, deren Werbe­reichweite sinken würde.

Facebook will sich dennoch – anders als etwa Epic Games – sowohl in der Facebook- als auch in der Instagram-App an die Regeln halten und den Warndialog anzeigen. Eine offene Konfrontation wie im Fall des Streits um die Provision bei In-App-Käufen wie bei Epic Games wird der Dienst demnach nicht riskieren. Apple hatte das Spiel „Fortnite“ aus dem App Store entfernt, nachdem Epic In-App-­Käufe an Apple vorbei abgewickelt hatte. Allerdings argumentiert Facebook ähnlich wie Epic: Apple nutze den App Store zum eigenen Vorteil und zum Nachteil von Entwicklern und Unternehmen. Das wolle man auch im Rechtsstreit Apple versus Epic vorbringen.