Vorsicht Kunde Garantiert nichts Keine Haltbarkeitszusage bei Sony Von namhaften Herstellern hochpreisiger Elektronik erwartet man, dass sie für die Qualität ihrer Produkte umfangreicher haften, als es das Gesetz als Mindeststandard verlangt. Doch der Unterhaltungskonzern Sony denkt gar nicht daran. Von Tim Gerber

Kopfhörer, die nicht nur die Musik in bester Qualität zu Gehör bringen, sondern auch noch aktiv die Umgebungsgeräusche unterdrücken, sind eine feine Sache in unserer lärmenden Umwelt. Andreas D. kaufte im März 2020 bei einem Händler via Amazon gleich zwei vom Typ Sony WH-1000XM3 für sich und seine Partnerin zum Preis von jeweils knapp 250 Euro. Für diesen Typ hatte sich Andreas D. unter anderem deshalb entschieden, weil der Hersteller mit Kompatibilität der Bluetooth-Kopfhörer zu Apples iPhone warb und ein entsprechendes Logo auf allen Produktbeschreibungen prangte.

Ende Juli fand Andreas D. seinen am USB-Ladekabel angeschlossen Kopfhörer verschmort auf dem Schreibtisch vor. Rund um die USB-C-Buchse war der Kunststoff verschmolzen und das Gerät gab keinen Mucks mehr von sich.